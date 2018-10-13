"الحوثيون" يستهدفون معسكرا للقوات السعودية بصاروخ باليستي

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" اليوم السبت 13 أكتوبر / تشرين الأول، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة استهدفت بصاروخ باليستي من نوع "بدر 1" معسكرا مستحدثا للقوات السعودية واليمنية في منطقة ظهران الجنوب بعسير.

© AP Photo / Hani Mohammed رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله": جاهزون للمصالحة

وحسب "المسيرة"، أصاب الصاروخ الباليستي هدفه مخلفا خسائر بشرية ومادية في المعسكر المستهدف.

ويأتي الاستهداف عقب إعلان الجماعة، الخميس الماضي، قصف تجمعات للجيش اليمني في عسير بصاروخ باليستي من ذات النوع.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة وقوارب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.