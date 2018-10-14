ليبيا... كتيبة دبابات تنضم للواء 73 مشاة في بنغازي

وأضاف: "اللجنة بإمرة العميد فيتور بن حريز وعضوية العميد محمد المقروص والعميد حسن الواسطي والعقيد مفتاح لعبيدي والعقيد حسن راشد".
يشار أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، كان قد أصدر قرار بإنشاء اللواء 73 مشاة تحت قيادة العميد على صالح القطعاني ويضم هذا اللواء 6 كتائب أمنية، ومركزه مدينة بنغازي.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر في باريس في مايو / أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر / كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر / أيلول المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)