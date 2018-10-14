4 تحذيرات... عاصفة تهدد اليمن

حذر المركز الوطني للأرصاد من اشتداد العاصفة "لبان" في الساعات المقبلة مع اقترابها من المناطق الساحلية في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت جنوب وشرق اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة تحذيرية اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، إن العاصفة "لبان" تتمركز حاليا وسط غرب بحر العرب، على خط عرض 15 شمالا وطول 53 شرقا، وتتحرك غرب شمال الغرب بسرعة 14 كم / ساعة، ومن المتوقع أن تشتد عند الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، تتقدمها رياح متوسطة إلى شديدة وأمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية واضطرابات بحرية شديدة.

وأضاف: "يؤثر ذلك على المناطق الساحلية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية فيهما، إضافة إلى جزر أرخبيل سقطرى وخاصة الساحل الشمالي والمناطق الشمالية المرتفعة من الجزيرة".

وأكد المركز أن العاصفة تبعد عن مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة 159 كيلو مترا و280 كم عن مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى و428 كم عن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وأن سرعة الرياح تتراوح بين 90 — 100 كم / ساعة وقد تصل إلى 115 كم/ ساعة.

وتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كل من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية فيهما، في حين ستكون الرياح قوية جدا بسرعة تتراوح بين 50 — 60 عقدة، ويرتفع الموج أكثر من 14 مترا.

ودعا المركز إلى الابتعاد عن السواحل والوديان ومجاري السيول، وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر.