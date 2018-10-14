"أنصار الله" تفاجئ السعوديين والسودانيين على الحدود اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن مقتل عدد من الجنود السعوديين والسودانيين، مساء أمس السبت، بعملية إغارة نفذتها اللجان الشعبية على مواقعهم قبالة جيزان.

ونقل موقع قناة "المسيرة"، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته السودانيين جنوب غرب جبل النار قبالة جيزان، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأكد المصدر، "تكبيد العدو خسائر في العديد والعتاد واغتنام أسلحة بعد الوصول إلى متارسه جنوب غرب جبل النار".

في هذه الأثناء، نقلت القناة المقربة من "أنصار الله" عن مصدر في القوة الصاروخية، قوله إن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت مساء أمس السبت، صاروخا باليستيا من طراز "بدر1"على معسكر مستحدث للجيش السعودي في ظهران عسير. وأكد المصدر أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر بشرية ومادية داخل المعسكر المستهدف.

وتقود السعودية "التحالف العسكري العربي" في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015، بحسب الأمم المتحدة.