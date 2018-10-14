"أنصار الله" تدمر دبابة سعودية على الحدود اليمنية (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لعملية استهداف دبابة أمريكية الصنع (أبرامز) تابعة للقوات البرية السعودية من قبل قوات "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.

وأظهر الفيديو المعروض كيف حاول عناصر من "أنصار الله" استهداف الدبابة السعودية، حيث نجحت في المرة الأول الهروب من الضربة والاحتماء خلف ساتر ترابي.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91 — Yemen Observer (@YemeniObserv) October 13, 2018

وفي المحاولة الثانية استطاع الحوثيون تدمير الدبابة السعودية وإحراقها عبر صاروخ موجه، وقد ظهرت ألسنة اللهب في المكان، كما شوهد طاقم الدبابة الذي خارج هاربا للاحتماء في الموقع العسكري القريب من المكان.

والجدير بالذكر أن دبابة "أبرامز" الأمريكية تعد من الدبابات الرئيسية لدى الجيش الأمريكية، كما تمتلك دول عديدة لهذا النوع من الدبابات وأهمها دول الناتو والسعودية.