قطر تدشن مشروعا عسكريا لصالح قواتها في أمريكا

دشنت دولة قطر، مساء أمس السبت، مشروعا لإنتاج مروحيات "أباتشي" في ولاية أريزونا الأمريكية لصالح قواتها الجوية الأميرية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "دشن المشروع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، خلال زيارته لمصنع شركة "بوينغ" في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية".

رئيس أركان القوات المسلحة يدشن مشروع خط إنتاج طائرات (الأباتشي) لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة (بوينغ)، في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية. — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

​ووقعت الدوحة اتفاقية مع واشنطن في يوليو/تموز 2014، شملت اقتناء 24 مروحية من طراز "APACHE-64 ECO" على أن تدخل الخدمة نهاية عام 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، مؤخرا، عن لقاء رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، بجوزيف غاستيلا قائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية. وقالت الوزارة إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.