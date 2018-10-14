الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% العام المقبل (فيديو)

انتشرت مؤخرا أنباء حول نية الحكومة المصرية، زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% من بداية العام المقبل 2019.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد هذه الشائعة، وأكد أن ما نشر بخصوص زيادة أسعار البزين على صفحات التواصل الاجتماعي عاري تماما من الصحة وليس له أي سند.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، أمس السبت، أن "هذه الشائعة تعد استكمالا للمحاولات العبثية التي تستهدف إزعاج المصريين لا أكثر، وليس لدينا علم بالصفحة التي نشرت هذه المعلومة الخاطئة".

وتابع: "الشائعة هدفها معروف وهو إثارة البلبلة في الشارع المصري، واستكمال لمحاولات إزعاج المصريين، وتم تخصيص مركز إعلامي لرصد هذه الشائعات وتتبعها للرد عليها بعد التأكد من الجهات المعنية والمختصة".

يذكر أن الحكومة المصرية، أعلنت في شهر يونيو/حزيران، زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد أكد تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من السبت 16 يونيو الماضي، لتوفير نحو 50 مليار جنيه من موازنة السنة المالية التي بدأت أول يوليو/ تموز.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل (2018 — 2019) كانت مقدرة بنحو 139 مليار جنيه، وستتقلص بعد تحريك الأسعار إلى 89 مليار جنيه فقط.

ووفقا لـ"رويترز" فإن أسعار الوقود ارتفعت بنسب تصل إلى 66.6%، وهذه هي المرة الثالثة لرفع أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وبحسب وزارة البترول المصرية فإنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 % وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 %.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 %.

كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.