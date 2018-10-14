انطلاق فعاليات أسبوع المياه بالقاهرة... ومصر تتسلم إداراته من تركيا

بدأت فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" الذي يعقد تحت شعار "المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة"، اليوم الأحد، وذلك بمشاركة أكثر من 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والقومية، وعدد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية.

وافتتح الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير الري التركي، الذي تولت بلاده إدارة المنتدى الأخير، والذي سلمها بدوره إلى نظيره المصري، لتدير مصر أعمال أسبوع المياه، لمدة عام مقبل.



© Photo / Egyptian Ministry of Water Resources وزير الري المصري الأسبق: لا حل عسكري لأزمة سد النهضة

وحسب المتحدث الرسمي لوزارة الري، الدكتور يسري خفاجي، فإن الهدف من المؤتمر، رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه.

وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر، تحت عنوان "الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة"، بهدف مناقشة التحديات المائية الملحة، بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن رفع الوعي لدى المواطنين في قضايا المياه.

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على النماذح الجديدة وإمكانية تطبيقها سواء من المزارعين أو الخبراء الجدد، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، لا سيما لدى الدول التي طورت أعمالها.

ويناقش المنتدى 5 محاور رئيسية، هي "إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة، تغير المناخ والبيئة، ندرة المياه والصحة والصرف الصحي (التحديات والفرص)، العلم وتكنولوجيا الابتكار، المياه العابرة للحدود، وتقاسم الموارد.

ويشهد المنتدى 40 جلسة عمل فنية، و3 حلقات عمل إقليمية، يشارك فيها ما يقرب من 20 منظمة دولية، و30 عالما وخبيرا دوليا، ووفود أكثر من 100 دولة.