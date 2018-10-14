بدء محاكمة قيادات عسكرية بارزة في الجزائر

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، فإن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة السامية.
وكان قاضي عسكري بالبليدة، قد قرر في سبتمبر/أيلول الماضي، سحب جوازات سفرهم، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.
وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.
وكان رئيس الجمهورية الجزائري، قد أنهى مهام الألوية الخمسة مؤخرا، بعدما وصلته تقارير عن ممتلكاتهم غير المشروعة والثروات وتجاوزاتهم للقوانين وضوابط المهمات الموكلة لهم.
وذكر الصحيفة، أن كل واحد من هؤلاء الأولوية تمكن من كسب ثروات طائلة بشكل غير شرعي وبعظهم يملك حوالي 30 شركة خاصة في مجالات مختلفة، أغلبها بأسماء أبنائهم.
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