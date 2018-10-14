مشاريع المياه بأ بوظبي: أسبوع القاهرة فرصة للتعافي من الأزمة المائية

قال مدير مشاريع المياه في هيئة البيئة بالإمارات، والخبير المائي الدولي الدكتور أسامة محمد سلام، إن أسبوع المياه بالقاهرة فرصة كبيرة للتعافي من أزمة المياه التي تواجه كثير من الدول.

وأضاف سلام، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول، أن وجود نحو 20 منظمة دولية و30 عالما وخبيرا دوليين متخصصين، ووفود أكثر من 100 دولة، يصب بقوة في صالح طرح حلول للأزمات العالمية، وكذلك لجلب الاستثمارات في مجال المياه.



© Sputnik . Amro Omran انطلاق فعاليات أسبوع المياه بالقاهرة... ومصر تتسلم إداراته من تركيا

ولفت الخبير الدولي ومدير مشاريع المياه في هيئة البيئة بأبو ظبي الإماراتية، إلى أن المؤتمر مناسبة جدة لطرح قضية المياه المصرية، وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية في مجال المياه، وهو أمر يصب بقوة في صالح مصر.

وبدأت اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول، فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" الذي يعقد تحت شعار "المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والقومية، وعدد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية.

وحسب المتحدث الرسمي لوزارة الري، الدكتور يسري خفاجي، فإن الهدف من المؤتمر، رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه.

وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر، تحت عنوان "الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة"، بهدف مناقشة التحديات المائية الملحة، بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن رفع الوعي لدى المواطنين في قضايا المياه.

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على النماذح الجديدة وإمكانية تطبيقها سواء من المزارعين أو الخبراء الجدد، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، لا سيما لدى الدول التي طورت أعمالها.

ويناقش المنتدى 5 محاور رئيسية، هي "إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة، تغير المناخ والبيئة، ندرة المياه والصحة والصرف الصحي (التحديات والفرص)، العلم وتكنولوجيا الابتكار، المياه العابرة للحدود، وتقاسم الموارد.