طفلة سورية موهوبة تنضم لإحدى أهم الجامعات الموسيقية في العالم (فيديو)

حصلت الطفلة السورية المبدعة بيرولين جورج ثاني على المركز الأول في امتحان القبول بجامعة فيينا للموسيقى والفنون المسرحية لتكون أصغر طالبة تنضم إلى هذه الجامعة.

وأفادت وكالة "سانا"، أن الطفلة بيرولين ابنة الـ11 عاما و التي درست الموسيقى في أهم مدارس الموسيقى في فيينا وخلال مشاركتها في مسابقة في مارس/آذار الماضي وحصولها على المركز الأول لفتت أنظار كبار الموسيقيين حيث طلبت إحدى أساتذة جامعة الموسيقى في فيينا أن يتم نقلها من المدرسة إلى الجامعة لكونها تتمتع بموهبة عالية.

وفي الأول من الشهر الجاري تقدمت بيرولين لامتحان في جامعة فيينا للموسيقا والفنون المسرحية إحدى أهم جامعات الموسيقا في العالم أمام لجنة مؤلفة من 12 أستاذا تمتحن 15 طالبا وطالبة أعمارهم فوق الـ 18 سنة لتحقق المركز الأول بنقاط كاملة كأصغر طالبة جامعة موسيقى في العالم.

وقالت بيرولين المقيمة في النمسا: "لا غرابة في ما حققت فأنا سورية التاريخ والأصالة والأبجدية الأولى، أهدي نجاحي إلى وطني الحبيب سوريا".

بدوره بين والدها جورج ثاني أن بيرولين تواصل تمارينها وتقيم العديد من الحفلات الموسيقية في أهم دور الموسيقى في العالم كبراغ وبلغاريا وألمانيا لافتا إلى أنها فازت مؤخرا بالمركز الأول في مسابقة ببرلين وحصلت على أغلى كمان في العالم لمدة عام إضافة إلى أنها قادت أوركسترا في مدينة شيتارماك النمساوية.