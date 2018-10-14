سعوديون يدعون لمقاطعة "أوبر"

وتأتي هذه الدعوات، بعدما قرر المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروزهاهي، إنه لن يحضر مؤتمر السعودية الاستثمار، الحدث إلا إذا "ظهرت مجموعة مختلفة من الحقائق" بشأن اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ودشن الغاضبون من "أوبر" في السعودية، هاشتاغ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو "#السعوديون_يقاطعون_أوبر"، والذي دعوا من خلاله إلى حذف تطبيق شركة "أوبر" ومقاطعة خدماتها.
وكتب مغرد: "قطع الله دابرهم ولا كرامة لهم إلا الوطن لامساومة في حبه والتضحية له، لو لمْ يبقَ في العالم كله إلا سيارة واحدة من سياراتكم: لما نجست أقدامي بركوبها #السعوديون_يقاطعون_اوبر
قطع الله دابرهم ولا كرامة لهم! إلا الوطن لامساومة في حبه والتضحية له ، لو لمْ يبقَ في العالم كله إلا سيارةً واحدةً من سياراتكم: لما نجّست أقدامي بركوبها🙊 #السعوديون_يقاطعون_اوبر— إبرَاهِيْمُ البَيْحي (@ebrahim33g) October 14, 2018
#السعوديون_يقاطعون_اوبر— منصور Alshehri (@MansourBinAziz) October 14, 2018
To @Uber @Uber_KSA,
Saudi Arabia is red line! You cross it, you regret it. pic.twitter.com/TdRHtE2hzu
#uber to hell #السعوديون_يقاطعون_اوبر pic.twitter.com/SV0rWL2nWj— M..Y محمد (@xmysax) October 14, 2018
#السعوديون_يقاطعون_اوبر— سعودي فخم… 🇸🇦 (@abbashh31) October 14, 2018
Sorry I cannot delete @Uber because I do not even use it at all
Very bad app anyway
😷😷
Dear @Uber,— عامر قاري (@mafasa2002) October 14, 2018
You have been deleted from my iPhone! #السعوديون_يقاطعون_اوبر#DeletingUber pic.twitter.com/87tLhvl1sv
وكان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي، فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية، ولم تعد هناك حاجة للانتظار.
وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي قد اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)