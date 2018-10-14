سعوديون يدعون لمقاطعة "أوبر"

شن بعض السعوديين اليوم الأحد، حملات هجوم على تطبيق "أوبر" للنقل الخاص، وطالبوا بمقاطعة خدماته.

وتأتي هذه الدعوات، بعدما قرر المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروزهاهي، إنه لن يحضر مؤتمر السعودية الاستثمار، الحدث إلا إذا "ظهرت مجموعة مختلفة من الحقائق" بشأن اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

© REUTERS / Suzanne Plunkett مجموعة "فيرجن" توقف محادثات بشأن استثمارات سعودية ضخمة في مشاريع الفضاء

كما انسحبت وسائل إعلام عالمية، مثل "بلومبرغ" و"فاينانشيال تايمز" و"ذا إيكونومست" و"نيويورك تايمز" كرعاة إعلاميين من الحدث، وسط تساؤلات حول مصير الصحفي المفقود، الذي مازال مفقودا منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول، بعد وصوله العاصمة التركية إسطنبول.

ودشن الغاضبون من "أوبر" في السعودية، هاشتاغ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو "#السعوديون_يقاطعون_أوبر"، والذي دعوا من خلاله إلى حذف تطبيق شركة "أوبر" ومقاطعة خدماتها.

وكتب مغرد: "قطع الله دابرهم ولا كرامة لهم إلا الوطن لامساومة في حبه والتضحية له، لو لمْ يبقَ في العالم كله إلا سيارة واحدة من سياراتكم: لما نجست أقدامي بركوبها #السعوديون_يقاطعون_اوبر

قطع الله دابرهم ولا كرامة لهم! إلا الوطن لامساومة في حبه والتضحية له ، لو لمْ يبقَ في العالم كله إلا سيارةً واحدةً من سياراتكم: لما نجّست أقدامي بركوبها🙊 #السعوديون_يقاطعون_اوبر — إبرَاهِيْمُ البَيْحي (@ebrahim33g) October 14, 2018

#السعوديون_يقاطعون_اوبر

Sorry I cannot delete @Uber because I do not even use it at all

Very bad app anyway

😷😷 — سعودي فخم… 🇸🇦 (@abbashh31) October 14, 2018

​وكان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي، فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية، ولم تعد هناك حاجة للانتظار.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي قد اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.