مصر... الإعدام لثلاثة وأحكام بالسجن لعشرين آخرين في قضية "كتائب أنصار الشريعة"

وقال موقع " بوابة الأهرام " القومية إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، قضت بإعدام 3 متهمين نسبت التحقيقات لهم إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

ويحاكم في القضية 23 متهما، المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم المتهمون، السيد عطا، مديح رمضان وعمار الشحات، الذي وافق تقرير فضيلة المفتي علي الحكم الصادر بحقهم.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين المحكوم ضدهم بالإعدام إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لتأييد الحكم بإعدامهم.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.