وكيل "الري والموارد المائية" المصري: هناك اعتراف بتقدمنا في مواجهة الأزمة المائية

قال وكيل أول وزارة الري والموارد المائية الدكتور رجب عبد العظيم، إن تكليف مصر برئاسة المؤتمر الجديد للمياه، اعتراف بنجاح الجهود المصرية في مواجهة أزمة المياه الكبيرة.

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أهم ما يتيحه المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول صاحبة التجارب الناجحة في مجال مواجهة أزمات المياه، لتبادل الاستفادة من هذه الخبرات، والعمل على تعميمها.

© Sputnik . Amro Omran انطلاق فعاليات أسبوع المياه بالقاهرة... ومصر تتسلم إداراته من تركيا

وعن أبرز الصعوبات التي يعمل أسبوع المياه الذي تستضيفه القاهرة هذا العام، قال وكيل وزارة الري المصري، إن هناك عجز كبير في مواجهة الطلب المتزايد على المياه، أي فجوة بين الطلب المتزايد بفعل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية الموجودة بالفعل، لذلك هناك تركيزا على ابتكار حلول لهذه الأزمة.

وعن إمكانية جذب مستثمرين في مجال المياه، تابع "المجتمعون في القاهرة هذا الأسبوع سوف يتبادلون الخبرات من أجل الوصول لحلول، وهي فرصة أيضا لجذب الخبرات ورؤوس الأموال من أجل حل الأزمات في الدول التي تواجه شحا في المياه".