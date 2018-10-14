وكيل "الري والموارد المائية" المصري: هناك اعتراف بتقدمنا في مواجهة الأزمة المائية

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أهم ما يتيحه المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول صاحبة التجارب الناجحة في مجال مواجهة أزمات المياه، لتبادل الاستفادة من هذه الخبرات، والعمل على تعميمها.
وعن أبرز الصعوبات التي يعمل أسبوع المياه الذي تستضيفه القاهرة هذا العام، قال وكيل وزارة الري المصري، إن هناك عجز كبير في مواجهة الطلب المتزايد على المياه، أي فجوة بين الطلب المتزايد بفعل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية الموجودة بالفعل، لذلك هناك تركيزا على ابتكار حلول لهذه الأزمة.
وعن إمكانية جذب مستثمرين في مجال المياه، تابع "المجتمعون في القاهرة هذا الأسبوع سوف يتبادلون الخبرات من أجل الوصول لحلول، وهي فرصة أيضا لجذب الخبرات ورؤوس الأموال من أجل حل الأزمات في الدول التي تواجه شحا في المياه".
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