مجلس الشورى السعودي يعلق على "اختفاء خاشقجي"

قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن ما وصفه بـ"الهجمة على المملكة العربية السعودية التي تقودها بعض وسائل الإعلام"، لا يمكنها أن تحول الحقائق في زمن بات الوصول للمعلومة متاح لكل فرد.

وأشار رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحفي، إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وهي تصد "هجمات مفتعلة" من خلال وسائل مؤدلجة تسعى إلى إيجاد ثغرة تهاجم من خلالها المملكة و"لو عبر افتراءات وتسريبات أو أوهام يفكر بها كاتبوها ومحرروها".

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 14, 2018

وشدد على أن المملكة تحرص على رعاية مواطنيها، مشيرا إلى أن أبناء المملكة حتى الذين ثبت عليهم الجرم يتمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية.

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 14, 2018

واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه مؤكدا أن "المملكة ستظل شامخة بعطاءاتها السياسية والاقتصادية والإنسانية موقنة أن مواطنيها هم خط دفاعها الأول حاضرة بالخير في أذهان أبناء العالمين العربي والإسلامي والمنصفين في شتى بقاع الأرض، سائلا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يوفقهما لما فيه خير ونماء الوطن والمواطن".

يأتي ذلك بعد أيام من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.