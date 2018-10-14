"اختفاء خاشقجي"... البحرين تصدر بيانا تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، 14 أكتوبر/تشرين الأول، تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من "يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها".

وأصدرت الخارجية البحرينية، بيانا، أكدت فيه "تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو يسعى الى الإساءة إليها، ورفضها الشديد لكل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها، معربة عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها السعودية، وهي الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضافت أن "مملكة البحرين تجدد وقوفها الثابت في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تنتهجه من سياسات رشيدة وما تبذله من جهود جبارة لأجل مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع الدولي وفي مقدمتها التطرف والارهاب، ومساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بما لديها من امكانيات هائلة ومقومات كبيرة تسخرها في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم".

مملكة #البحرين تؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية #السعودية ضد كل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتهاhttps://t.co/z5emZwiOXP pic.twitter.com/n8HTs3OgdH — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) October 14, 2018

​وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت في وقت سابق، اليوم، رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.