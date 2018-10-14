صحيفة: تركيا أبلغت الفصائل بوجوب تنفيذ اتفاق إدلب... ومصادر تتوقع عمل عسكري

نقلت صحيفة "الوطن" السورية أن تركيا حذرت كل الفصائل المسلحة في إدلب أن عليهم الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح التي أقرها اتفاق سوتشي وأنها لن تدافع عن كل من يرفض الانسحاب.

وبحسب "الوطن" فإن مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المنتشرة في إدلب قالت إن مسؤولين أتراك أكدوا أن تركيا ماضية في تنفيذ بنود اتفاق سوتشي.

© AFP 2018 / الدفاع التركية تعلن استكمال سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية أوصلت رسائل إلى جميع الفصائل التابعة لها ولا سيما "الجبهة الوطنية للتحرير" وكذلك إلى التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة مثل "حراس الدين" أو "جبهة النصرة"، أن تركيا لن تدافع عن كل من لا يلتزم ببنود اتفاق سوتشي، وخصوصا انسحاب المتشددين من "المنطقة المنزوعة السلاح" في التوقيت المحدد بحلول 15 من الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن الرسائل كانت واضحة بالقول" "أعذر من أنذر"، وأن لدى تركيا مسائل عسكرية مهمة غير إدلب وخصوصا شرق الفرات التي صوبت ماكينتها السياسية والعسكرية باتجاهها خلال الأيام الأخيرة لما تشكله من خطر على الأمن القومي التركي.

وتوقعت المصادر أن "جبهة النصرة" ستنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح وستترك المهمة لحلفائها الموالين لها وللقاعدة، مثل ريف اللاذقية الشمالي الذي سيتولى "الحزب الإسلامي التركستاني الدفاع عنه، في حين ستترك مهمة الحفاظ على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حلب الشمالي الغربي لـ"أجناد القوقاز" و"جيش المجاهدين".

ولفتت المصادر إلى الجماعات الإرهابية التي انشقت عن "هيئة تحرير الشام"، لا وزن عسكري لها، وتوقعت عدم انسحابها إلا بعملية عسكرية للجيش السوري بمؤازة سلاح الجو الروسي.