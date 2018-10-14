ليبيا... القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن جاهزيتها للعملية الانتخابية

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد، من خلال حماية مراكز الاقتراع، المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر "فيسبوك" "أنه وضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية.. معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.. ولذلك تؤكد جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع".

© AFP 2018 / Abdullah Doma ليبيا... كتيبة دبابات تنضم للواء 73 مشاة في بنغازي

وكان المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، أكد على أن " الانتخابات على المستوى الوطني تنتظر القانون ، وتنتظر أيضا عمل المفوضية بكامل إمكانياتها، وهذا ما لم يحصل بعد. لذلك قد يكون هناك تأخير في الانتخابات، لكنه مجرد تأخير وليس وضعها على الرف أو شيء من هذا القبيل. الانتخابات يطالب بها الليبيون قبل غيرهم. ونحن لا نريد أن نحرمهم من حقهم الطبيعي بأن يغيروا في الطبقة السياسية التي تحكمهم".

يشار إلى أن الأطراف الليبية، اتفقت في مؤتمر في باريس في مايو / أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واتفقت على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر / أيلول المقبل.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.