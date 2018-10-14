مصدر أمني: افتتاح رسمي لمعبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل

أكّد مصدر أمني سوري أن افتتاح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان السوري سيجري بشكل رسمي غدا الاثنين.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "يُفتتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان السوري المحتل بشكل رسمي غدا"، مضيفا "يجري الافتتاح الرسمي بحضور شخصيات رسمية وعسكرية وفعاليات دينية وشعبية سورية يرفع خلالها العلم السوري على المعبر".

وأضاف المصدر "قوات الفصل الأندوف التابعة للأمم المتحدة ستنتشر على خط الفصل وستقيم عرضا عسكريا بالسيارات خلال مراسم الافتتاح".

واستعاد الجيش السوري في 26 من تموز/يوليو، السيطرة على معبر القنيطرة وذلك ضمن اتفاق التسوية أفضى إلى خروج المجموعات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة إلى إدلب.

وأعلنت روسيا مطلع الشهر الحالي أن معبر "القنيطرة" الحدودي مع إسرائيل جاهز للافتتاح من الجانب السوري، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان.

وقبيل تقديم استقالتها بساعات أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أول امس في بيان أن "إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان اعتبارا من الاثنين القادم".