دبي تفتتح مختبرا للأمن الإلكتروني هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

افتتح مركز دبي للأمن الإلكتروني مختبرا، هو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لخلق ابتكارات بحثية غير مسبوقة لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني المستقبلية.

دبي — سبوتنيك. و ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، "وام" أن "المختبر يختص في أبحاث الأمن الإلكتروني غير التقليدية، والتي تواكب التطورات الحاصلة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات وإنترنت الأشياء".

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وبحسب الوكالة "سيسهم المركز عبر هذه الأبحاث في بناء حلول أمن إلكتروني تمكنه من حماية الثروة الرقمية في مدينة دبي والارتقاء بالحلول التي تستخدمها الجهات الحكومية في تأمين بناها التحتية وبياناتها بشكل مستمر يستبق التحديات والمخاطر الرقمية قبل حدوثها".

وقال مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني: "رؤية قيادتنا لا تكتفي بالتخطيط والجاهزية للمستقبل القريب فقط بل تركز على أهمية وضع خطط وحلول استراتيجية تلبي احتياجات دبي والمكانة التي تحتلها بين مدن العالم لعقود قادمة".

واستعرض رئيس جامعة دبي عيسى البستكي، أهمية مختبر الأمن الإلكتروني البحثي في خدمة المجتمع وحمايته من الهجمات والاختراقات الإلكترونية العدائية، وحماية العمليات التجارية والمالية وغيرها من قراصنة الإنترنت.

ويضم المختبر تشغيل مشروع البحث الفائز بجائزة منحة "الابتكار البحثي في الأمن الإلكتروني" والتي ينظمها مركز دبي لأمن المعلومات سنويا وهو بحث متخصص في "تأمين نظم الاتصالات اللاسلكية والتطبيقات الذكية.