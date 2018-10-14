اليمن: قيادي جنوبي يوضح أسباب تراجع الانتقالي عن تظاهرات عدن

قال عبد العزيز قاسم القيادي الجنوبي، إن المجلس الانتقالي ألغى الفعاليات، التي كان يحشد لها منذ أسابيع وبعض القوى السياسية ستقوم بالاحتفال بالذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول، لكن هذه المرة ربما لكن تكون بنفس الزخم السابق نظرا للظروف السياسية التي يمر بها الجنوب.

وتابع القيادي الجنوبي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول، عدم المشاركة الشعبية بصورة أكبر في فعاليات اليوم إلى عدة أسباب منها، الحالة الاقتصادية التي يعيشها الناس أكثر من الأعوام السابقة، الاحتفال لم يلغى، ولكن تم الاقتصار تقليص الفعاليات وجعلها رمزية، مؤكدا أن المجلس الانتقالي لم يشارك وتعلل بالظروف.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN قيادي جنوبي: الانتقالي تبرأ من حكومة هادي وطالب التحالف بالاعتراف بسلطته

وقال قاسم إن عدم مشاركته تأتي في إطار التضامن مع المحن، التي يعيشها الشعب الجنوبي، لكن يبدو أن الانتقالي تعرض لضغوط شديدة من جانب التحالف، فهناك دول لا تريد الاحتفال بتلك المناسبة لأن لهم حسابات خاصة منها تاريخية ومنها سياسية حالية.

واستطرد قائلا "في اعتقادي أن التهديدات السابقة من المجلس الانتقالي للحكومة بالحشد المزلزل في الشارع، كانت خالية من المضمون، وأدرك الجنوبيين ذلك وأيقنوا أن المجلس الانتقالي لن يأتي بجديد قياسا على الوعود السابقة، وتلك الدعوات لن تخرج عن عملية الابتزاز للشعب وللشرعية بعيدا عن أحوال الناس ومتطلباتهم لذا انصرفوا عنه، واعتبروه غير معبرا عن مطالبهم بعد إخفاقه في الوفاء بـ 1% من الوعود السابقة.

وختم قاسم، "ربما أدرك المجلس الانتقالي عدم الاستجابة الجماهيرية لدعواته نتيجة السخط الشعبي على الحكومة وعلى المجلس نظرا لعدم الوفاء بأي من الوعود التي أطلقوها، فخشي من انقلاب الشارع ضده فقرر الانسحاب من المشهد، ومع ذلك هناك توافد من قوى الحراك السلمي الجنوبي لإحياء تلك الذكرى".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانا، الأربعاء الماضي، دعا فيه الجنوبيين للتظاهر ضد حكومة الشرعية، معلنا المحافظات الجنوبية محافظات منكوبة وحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد منذ تحرره قبل ثلاث سنوات.