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16:53 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    صالح والحلبوسي وعبد المهدي

    كتلة الفتح: عبد المهدي سيتمكن من تشكيل حكومته قبل انتهاء المدة المحددة

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    رجح المتحدث باسم تحالف "الفتح" (بزعامة هادي العامري) أحمد الأسدي، أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، من تقديم تشكيلته الحكومية قبل انتهاء المدة المحددة.

    بغداد — سبوتنيك. وقال الأسدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" حول قدرة عبد المهدي على تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان وفق المهلة المحددة (30 يوما من 2 تشرين الأول/أكتوبر) "وفق المعطيات التي لدينا فإن السيد عبد المهدي سيتمكن من تشكيل حكومته قبل المدة المحددة وليس مع انتهائها".

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة البرلمان العراقي في بغداد، العراق 8 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Iraqi Prime Minister Office
    عبد المهدي: نجاح الحكومة العراقية يحتاج لدعم سياسي وجماهيري قوي

    ونفى الأسدي أن تكون القوى السياسية الفائزة في الانتخابات قامت بتقديم مرشحين لشغل الوزارات إلى رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي.

    وأوضح الأسدي "الأيام المقبلة ستشهد تقديم الأسماء من قبل القوى السياسية وللسيد عبد المهدي حق الرفض أو القبول بعد أن اتفقت جميع هذه القوى على منح رئيس الوزراء المكلف هذا الحق".

    وبشأن رفض بعض القوى السياسية العراقية تولي مستقلين عن الأحزاب للمناصب الوزارية، بين الأسدي أن "هذا الموضوع سيتم حله بين رئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القرار باختيار شخص الوزير سيكون من صلاحيات رئيس الوزراء، وحينما تعطي القوى السياسية الحق للسيد عبد المهدي بالاختيار فهذا يعني أن نوابها سيصوتون لحكومته في البرلمان".

    يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, تحالف الفتح, عادل عبد المهدي, العراق
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