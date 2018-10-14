الأردن: افتتاح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا غدا الاثنين

عمان — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن غنيمات قولها إن "اللجان الفنية الأردنية —السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر — نصيب"
وأكدت غنيمات أن "معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول".
ونسبت المملكة لكتاب رسمي أردني أنه "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بموجب أحكام اتفاقية النقل البري، في حين يخضع سائقو الشحن والمركبات العمومية للإجراءات الحدودية فقط".
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