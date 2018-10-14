الأردن: افتتاح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا غدا الاثنين

قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.

عمان — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن غنيمات قولها إن "اللجان الفنية الأردنية —السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر — نصيب"

© Sputnik . Firas al-Ahmad وزارة النقل السورية تحدد موعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن

مضيفة أن "الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول".

وأكدت غنيمات أن "معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول".

ونسبت المملكة لكتاب رسمي أردني أنه "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بموجب أحكام اتفاقية النقل البري، في حين يخضع سائقو الشحن والمركبات العمومية للإجراءات الحدودية فقط".