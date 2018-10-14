سوريا بعد الأردن تعلن افتتاح معبر نصيب الحدودي غدا الاثنين

أعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد إبراهيم الشعار، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب - جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد ثلاث سنوات من إغلاقه من جانب السلطات الأردنية، بعد سيطرة الجماعات المسلحة على حدود البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح الشعار في تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت اليوم في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب جابر بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين".

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية ، جمانة غنيمات، قالت اليوم إن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن غنيمات قولها إن "اللجان الفنية الأردنية —السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر — نصيب"

وكانت وحدات الجيش السوري استعادت في شهر يوليو/تموز الماضي المعبر الحدودي من التنظيمات المسلحة وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.