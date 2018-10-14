بعد اختفاء أربعة قطريين... الدوحة تتهم السعودية وتدعو لإرسال بعثة أممية

اتهم رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، السلطات السعودية بإخفاء 4 مواطنين قطريين قسريا، وطالب بضرورة الإفصاح فورا عن مكان تواجدهم، وحمل سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ووفقا لجريدة الشرق القطرية، دعا المري إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تم احتجازه تعسفيا، ونبه إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولا منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، على حد وصف الصحيفة.

كما حث الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين القطريين المعتقلين هناك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة، ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي، داعيا إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفيا pic.twitter.com/0JXWbEFhKp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وأشارت صحيفة الشرق، إلى أن المري شدد في تصريحات صحفية خلال زيارته للمملكة المتحدة، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" من مصير المواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، ووصف في هذا الصدد ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين بأنه عمل مشين ولا إنساني، سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة.

وذكرت الصحيفة أن المري نوه إلى أنه، "حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية ، معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم".

وأشاد المري بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا تلك المنظمات إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الأوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، وفق ما نقلته الصحيفة.