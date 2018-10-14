في ذكرى "ثورة أكتوبر"... الحوثي يوجه رسالة لـ"الجنوبيين"

دعا محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله" أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم تعليق الآمال على من يزعمون العمل من أجل مصالح المواطنين بينما يتحركون وفقا لمشروع ما وصفه بـ"قوى الاحتلال، التي لا تخدم الشعب اليمني".

جاء ذلك في بيان صحفي للجنة الثورية العليا تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، خلال الاحتفالية التي نظمتها في صنعاء، مؤسسة الجرحى بمناسبة مرور عامين على تأسيسها بالتزامن مع العيد الـ55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وقال الحوثي، في الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين: "إن ثورة أكتوبر تعتبر محطة مهمة في حياة الشعب اليمني لاستذكار الشهداء الأبطال والثوار العظماء الذين رفضوا الاحتلال، وللتأكيد على أن المحتل لا يمكن أن يبقى مهما كانت قوته، وأن العميل لا يمكن أن يحمي المحتل".

وأضاف: "نقول اليوم لأبناء وأحفاد الثوار وغيرهم، لا تضعوا آمالكم فيمن يدعي أنه يعمل من أجلكم أو من أجل مصالحكم، وهو يأخذ أوامره من المحتل ويتحرك وفقا لمشروعه، كون تلك الأعمال تخدم مشاريعهم وخططهم في احتلال اليمن، وليس من أجل مصالح اليمنيين، في شمال الوطن أو جنوبه أو شرقه أو غربه".

وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن الأيام ستثبت لإخواننا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أن من يراهنون عليهم اليوم لا يجرؤون على الخروج للاحتفال بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ14 أكتوبر، كما لا يستطيعون الحديث عن تحقيق مشاريع مستقبلية للوطن أو الوقوف في وجه المحتل.

وتابع محمد على الحوثي: "مواجهة الاحتلال تأتي من أجل الوطن وليس من أجل مصالح شخصية أو مصالح مكون سياسي دون غيره".

وقال الحوثي للعاملين في مؤسسة الجرحى وفي كل المؤسسات القضائية أو التعليمية أو الصحية أو العسكرية أو الأمنية أو الإعلامية: "أنتم تعملون بحق في خدمة الوطن والدفاع عنه، ورعاية الجرحى فخر لكل كوادر المؤسسة، باعتبار أن الجرحى هم من قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره". واستطرد: "الدور الذي تؤديه المؤسسة بمسؤولية عالية يتوجب على الجميع الاقتداء بها في مواجهة العدو".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.