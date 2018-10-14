تسجيل
22:00 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي

    في ذكرى "ثورة أكتوبر"... الحوثي يوجه رسالة لـ"الجنوبيين"

    Alkhaleejaffaris.me
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله" أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم تعليق الآمال على من يزعمون العمل من أجل مصالح المواطنين بينما يتحركون وفقا لمشروع ما وصفه بـ"قوى الاحتلال، التي لا تخدم الشعب اليمني".

    جاء ذلك في بيان صحفي للجنة الثورية العليا تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، خلال الاحتفالية التي نظمتها في صنعاء، مؤسسة الجرحى بمناسبة مرور عامين على تأسيسها بالتزامن مع العيد الـ55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
    Alkhaleejaffaris.me
    الحوثي يرد على تصريحات محمد بن سلمان ويحذره
    وقال الحوثي، في الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين: "إن ثورة أكتوبر تعتبر محطة مهمة في حياة الشعب اليمني لاستذكار الشهداء الأبطال والثوار العظماء الذين رفضوا الاحتلال، وللتأكيد على أن المحتل لا يمكن أن يبقى مهما كانت قوته، وأن العميل لا يمكن أن يحمي المحتل".

    وأضاف: "نقول اليوم لأبناء وأحفاد الثوار وغيرهم، لا تضعوا آمالكم فيمن يدعي أنه يعمل من أجلكم أو من أجل مصالحكم، وهو يأخذ أوامره من المحتل ويتحرك وفقا لمشروعه، كون تلك الأعمال تخدم مشاريعهم وخططهم في احتلال اليمن، وليس من أجل مصالح اليمنيين، في شمال الوطن أو جنوبه أو شرقه أو غربه".

    وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن الأيام ستثبت لإخواننا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أن من يراهنون عليهم اليوم لا يجرؤون على الخروج للاحتفال بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ14 أكتوبر، كما لا يستطيعون الحديث عن تحقيق مشاريع مستقبلية للوطن أو الوقوف في وجه المحتل.

    وتابع محمد على الحوثي: "مواجهة الاحتلال تأتي من أجل الوطن وليس من أجل مصالح شخصية أو مصالح مكون سياسي دون غيره".

    وقال الحوثي للعاملين في مؤسسة الجرحى وفي كل المؤسسات القضائية أو التعليمية أو الصحية أو العسكرية أو الأمنية أو الإعلامية: "أنتم تعملون بحق في خدمة الوطن والدفاع عنه، ورعاية الجرحى فخر لكل كوادر المؤسسة، باعتبار أن الجرحى هم من قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره". واستطرد: "الدور الذي تؤديه المؤسسة بمسؤولية عالية يتوجب على الجميع الاقتداء بها في مواجهة العدو".

    وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

    ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

    وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.

    انظر أيضا:

    الحوثي يصدر بيانا عاجلا... بعد توجيه الملك سلمان
    تزامنا مع قرار الملك سلمان... رسالة نارية من الحوثي إلى "مرتزقة العدوان"
    عبد الملك الحوثي: قدمنا تنازلات كبيرة وما يزال العدوان مستمرا
    "لتبقى المبادرة متحققة"... الحوثي يوجه رسالة إلى ضباط الجيش المصري تزامنا مع ذكرى أكتوبر
    الحوثي يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع السفير الصيني لدى اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, حرب اليمن, أنصار الله, محمد على الحوثي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مجرة درب التبانة من خلال قوس ديليكت في ولاية يوتا الأمريكية
    درب التبانة... مجرتنا بأعيننا المجردة
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي بإدلب
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي في إدلب
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك