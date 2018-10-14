الطبيعة تهاجم اليمن... تهديدات بـ"الغرق" في شرق وجنوب البلاد

اجتاحت الفيضانات الناتجة عن الأمطار والعواصف المصاحبة للعاصفة "لبان" مناطق في شرقي اليمن، فيما أكدت مصادر محلية غرق عشرات المنازل بمحافظة المهرة، ووصول تأثيرات العاصفة لمحافظتي حضرموت وسقطرى شرق وجنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "أمطاراً غزيرة هطلت فجر اليوم على مدينة الغيظة مركز محافظة المهرة، ومنطقة قديفوت في مديرية حصوين".

وأضاف المصدر "لا تزال الأمطار الغزيرة مستمرة في بعض المناطق، تسببت في غرق عشرات المنازل وتضرر المئات، في حين تعرضت بعض الطرق للانهيار".

فيما أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وكالة "سبوتنيك" بأن "تأثيرات لبان بدأت في الوصول إلى مديريات وادي حضرموت، فيما تشكلت سحب كثيفة، وهطلت أمطار خفيفة على أجزاء من الوادي".

وعلى صعيد محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي البلاد، هطلت أمطار خفيفة على مناطق في عاصمتها حديبو، وساحلها الشمالي، في ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى موج البحر.

وكان المركز الوطني اليمني للأرصاد حذر، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، من اشتداد العاصفة "لبان" مع اقترابها من المناطق الساحلية في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت، مشددا على أن العاصفة تتقدمها رياح متوسطة إلى شديدة وأمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية واضطرابات بحرية شديدة، تتأثر بها المناطق الساحلية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية بهما، إضافة إلى جزر أرخبيل سقطرى وخاصة الساحل الشمالي والمناطق الشمالية المرتفعة من الجزيرة.

وأكد المركز أن العاصفة تبعد عن مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة 159 كيلو متراً و280 كم عن مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى و428 كم عن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وأن سرعة الرياح تتراوح بين 90 — 100 كم / ساعة وقد تصل إلى 115 كم/ ساعة.

وتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كل من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية فيهما، في حين ستكون الرياح قوية جداً بسرعة تتراوح بين 50 — 60 عقدة، ويرتفع الموج أكثر من 14 متراً.

ودعا المركز المواطنين إلى الابتعاد عن السواحل والوديان ومجاري السيول، وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر.