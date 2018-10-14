وزير الثقافة الفلسطيني: الدورة الحالية لوزراء الثقافة العرب "نقطة انطلاق"

قال إيهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطيني إن الدورة الحالية لوزراء الثقافة العرب تعد نقطة انطلاق جديدة.

© Sputnik . Fayed El-Geziry الهوية العربية ضمن 4 محاور يناقشها وزراء الثقافة العرب في القاهرة

وتحمل الدورة الحالية عنوان "القدس فلسطينية"، بحسب بسيسو، الذي قال، في تصريح لـ" سبوتنيك " اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول: "استضافة مصر لهذه الدورة يضيف لها الكثير خاصة في ظل التضافر العربي وجهود الثقافة العربية والتأكيد على أن القدس بكل أبعادها مكون أصيل من مكونات الثقافة العربية". وتابع: "نحن نتحدث عن فلسطين ونتحدث عن مستقبل قادر على تحدي كل الضغوط وتحدي الواقع الراهن".

وثمن وزير الثقافة الفلسطيني الدور، الذي تقوم به مصر ووزراء الثقافة العرب، حتى تكون الدورة الحالية انتصارا للإنسان العربي، وأن تكون الثقافة جسرا لعبور المراحل الحالية مما تشهده المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دورته الـ21 المقام في القاهرة.