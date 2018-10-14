السيسي يؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع تتارستان الروسية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده إلى إقامة علاقات قوية مع جمهورية تتارستان، بما لها من وضع متميز داخل روسيا الاتحادية، مشيرا إلى اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الممتد مع روسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، في بيان، عقب لقاء السيسي مع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف بالقاهرة، اليوم الأحد "أن الرئيس رحب بالرئيس "مينيخانوف" فى القاهرة، مؤكداً اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الممتد مع روسيا، ومعرباً عن تطلعه إلى أن يمتد هذا الزخم ليشمل جمهورية تتارستان بما لها من وضع متميز داخل روسيا الاتحادية".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يلتقي السيسي 17 أكتوبر في سوتشي

ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي، وأهمها سبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، حيث استعرض رئيس تتارستان "المميزات النسبية التي تتمتع بها تتارستان في عدد من المجالات، كصناعة السيارات والطائرات والبتروكيماويات وكذلك تلك المرتبطة بالزراعة".

كما أعرب مينيخانوف عن تطلعه "للتعاون مع مصر في مجال تأهيل العلماء والأئمة الدينيين، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال بما لدى مصر من مؤسسات عريقة على رأسها الأزهر الشريف".

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي أكد "انفتاح مصر على تعزيز حجم الاستثمار التتري المُباشر في مصر، كما تطرق إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد كمظلة ملائمة يمكن للجانب التتري استغلالها في هذا الصدد".

وأضاف أن "اللقاء تضمن التشاور حول سبل تعزيز وزيادة أعداد السياح الوافدين من إقليم تتارستان إلى مصر، خاصةً في ضوء عودة حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو".

كان رئيس جمهورية تتارستان، قد وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم، في زيارة لمصر تستغرق يومين، يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء محادثات تتناول تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بخاصة الصناعية والتجارية بين البلدين.

وجمهورية تتارستان هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا. تقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا بمساحة تبلغ نحو 70 ألف كيلومتر مربع وسكانها يقتربون من أربعة ملايين نسمة.