السعودية تشكر أمريكا على توخي الحذر بشأن قضية خاشقجي

شكرت السعودية الولايات المتحدة الأمريكية على توخيها الحذر بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منذ الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري،

ونشرت السفارة السعودية في واشنطن، اليوم الأحد 14 أكتوبر، إن المملكة تشكر الدول التي لم تقفز إلى استنتاجات بشأن قضية جمال خاشقجي".

وأضافت: "الولايات المتحدة كانت من بين الدول، التي لم تقفز إلى استنتاجات بشأن اختفاء خاشقجي".

وقال البيان، الذي نشر على "تويتر" لتوضيح بيان سابق قالت فيه السعودية إنها سترد على أي ضغط دولي أو عقوبات بإجراءات أشد صرامة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

To help clarify recently issued Saudi statement, the Kingdom of Saudi Arabia extends it appreciation to all, including the US administration, for refraining from jumping to conclusions on the ongoing investigation. https://t.co/AhcsVkn7Cy — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) October 14, 2018

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.