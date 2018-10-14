في صعدة... الجيش اليمني يقترب من منزل مؤسس "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية تحقيق تقدم كبير في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبد الكريم السدعي، اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول: "توغلت القوات بشكل كبير في عمق مواقع المليشيا في جبال مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة"، مضيفا: "قوات الجيش أصبحت في عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان حيث يتمركزون في مواقع قريبة من منزل مؤسس الجماعة حسين الحوثي لا تتجاوز 6 كيلو مترات".

وأضاف السدعي: "مقاتلات التحالف ومدفعيته ساندت الجيش في المعارك التي تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في صفوف عناصرها وقيادتها الميدانية إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والدراجات النارية".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 أغسطس / آب الماضي، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة "أنصار الله" في صعدة، من 4 محاور، والسيطرة على عدد من المواقع.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.