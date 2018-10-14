"أنصار الله" تعلن مقتل عدد من الجنود السعوديين بالسيطرة على موقع في نجران

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تمكنها من السيطرة على موقع عسكري سعودي في قطاع نجران جنوب غربي اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مسلحي الجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع مستحدث قبالة الحماد في نجران، تمكنوا خلالها من السيطرة عليه.

وذكرت أن العملية أسفرت أيضاً عن وقوع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين وإعطاب عربة برادلي وآلية عسكرية تحمل معدل رشاش.

© AP Photo / Hani Mohammed قوات هادي تصد هجوما لـ "أنصار الله" شرق تعز

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" أعطبت ثلاث آليات عسكرية في حصن الحماد.

في سياق آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على تجمعات للجيش اليمني شرق جبل الدود وقبالة جبل دخان في قطاع جيزان.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقتل الجندي أول في الجيش السعودي محمد بن فايع شامي عسيري، خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله".

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.