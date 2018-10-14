الجامعة العربية تعلن موقفها من أزمة "اختفاء خاشقجي"

أعلنت الجامعة العربية رفضها التلويح بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية، أو توجيه أي تهديد لها، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول: "من المرفوض تماما، في إطار العلاقات بين الدول، التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية".

جاء ذلك، ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين لدى جامعة الدول العربية حول تصريح مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، صدر في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن رفض المملكة لأي تهديدات أو تلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام للضغوط السياسية ضدها، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر الجاري.

وقال البيان: "فيما يخص مسألة اختفاء جمال خاشقجي"، فإن السلطات السعودية أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، وهو ما يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة لضغوط عليها".

وتابع البيان: "تتطلع الجامعة لأن تشهد الفترة القريبة المقبلة إظهار الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

يأتي ذلك بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.