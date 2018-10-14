دوي انفجار بجنوب لبنان وسط تحليق إسرائيلي

قالت المؤسسة اللبنانية للإرسال، (إل بي سي)، مساء اليوم الأحد، بأن انفجارا وقع بين منطقتين بجنوب لبنان وسط تحليق لطائرات إسرائيلية، مرجحة أن مصدر الانفجار قد يكون من جهاز تجسس جرى تدميره من قبل تلك الطائرات.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت "إل بي سي" إنه "سمع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية، عند مجرى نهر الليطاني، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية"، مضيفة أنه بحسب" معلومات أولية" فإن "دوي الانفجار ناجم عن تفجير جهاز تجسس من خلال طائرة إسرائيلية بدون طيار".

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية حوادث متكررة لتحطم طائرات دون طيار إسرائيلية في مناطق متفرقة.

وخلال السنوات الماضية رصد "حزب الله" العديد من أجهزة التجسس، في إطار الحرب الاستخباراتية المتواصلة مع إسرائيل، وغالباً ما كان الإسرائيليون يقومون بإتلاف هذه الأجسام، عن طريق التفجير الذاتي، خشية انكشاف ما يمكن أن تحويه من معلومات وتقنيات.