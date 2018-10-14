بسبب أزمة خاشقجي... اتصال هاتفي من ملك البحرين للعاهل السعودي

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

ووفقا لوكالة "واس"، جدد ملك البحرين وقوف مملكة البحرين الثابت مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.

وأكد ملك البحرين لنظيره السعودي، رفض مملكة البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة المملكة العربية السعودية، ووقوف البحرين صفا واحدا إلى جانب المملكة.

وعبر الملك سلمان عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني على مشاعرهم الأخوية الصادقة، مشددا على أن المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في كل مكان.

© AFP 2018 / OZAN KOSE رابع دولة عربية ترفض الاتهامات الموجهة للسعودية في قضية "اختفاء خاشقجي"

كما جرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث حول مستجدات الأحداث في المنطقة.

وتعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.