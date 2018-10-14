مصر تحذر من استغلال قضية "اختفاء خاشقجي" ضد السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، حذرت فيه من استغلال قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجين سياسيا ضد السعودية.

وجاء في البيان، أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد على أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف.

وشددت مصر على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافا، كما حذرت من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا ضد المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة.

وأكدت جمهورية مصر العربية على مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.

وتعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.