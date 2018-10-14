لبحث المصالحة مع قادة حماس... رئيس المخابرات المصرية يزور غزة

وأضاف المصدر: "سيزور الوفد قطاع غزة لبحث اتفاق المصالحة ومتابعة اللقاءات مع قيادة حركة حماس لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام في ظل توقفها".
وتابع: "من المتوقع أن يزور الوفد المصري إسرائيل، في حين لم يفصح المصدر عن سبب الزيارة لإسرائيل".
وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق، الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
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