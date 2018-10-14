لبحث المصالحة مع قادة حماس... رئيس المخابرات المصرية يزور غزة

أفاد مصدر مطلع في قطاع غزة أن وفدا أمنيا مصريا سيزور قطاع غزة يوم الخميس المقبل، لمناقشة المصالحة الفلسطينية مع قادة حماس.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أبو الغيط وعزام الأحمد يناقشان تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

رام الله — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك " أمس الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول: "سيزور وفد من المخابرات المصرية قطاع غزة يوم الخميس المقبل برئاسة وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، للقاء قادة حركة حماس".

وأضاف المصدر: "سيزور الوفد قطاع غزة لبحث اتفاق المصالحة ومتابعة اللقاءات مع قيادة حركة حماس لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام في ظل توقفها".

وتابع: "من المتوقع أن يزور الوفد المصري إسرائيل، في حين لم يفصح المصدر عن سبب الزيارة لإسرائيل".

وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق، الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.