شاهد ماذا قال ولي عهد دبي عن السعودية

وصف ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المملكة العربية السعودية، بأنها "الأب والأم" لدول الخليج العربي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه آل مكتوم وهو يجيب عن سؤال "ماذا تعني لك السعودية؟".

وقال حمدان آل مكتوم، إن المملكة تعني الكثير له وإنها الأب والأم لدول الخليج، وظهر بن راشد في مقطع فيديو آخر، وهو يقول: "الله يحفظ المملكة لنا".

فيديو: ولي عهد دبي: السعودية بمثابة الأب والأم لدول الخليج.



— #الإمارات_والسعودية_معا_أبداً pic.twitter.com/8ZwZbKxbpN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 14, 2018

وتأتي تعليقات ولي عهد دبي بالتزامن مع أزمة تمر بها السعودية إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عند دخوله مقر قنصلية المملكة في تركيا.

وأصدرت العديد من الدول العربية بيانات داعمة للسعودية، على رأسها مصر والإمارات والأردن وفلسطين واليمن.