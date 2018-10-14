رئيس فورد يلغي مشاركته في مؤتمر للاستثمار في السعودية

قالت فورد موتور اليوم الأحد إن رئيسها بيل فورد ألغى جولته إلى الشرق الأوسط التي تشمل حضور مؤتمر للاستثمار في السعودية هذا الشهر، في أحدث حالات إلغاء حضور المؤتمر بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم تفسر الشركة أسباب قرار فورد عدم حضور المؤتمر في الرياض ولم تعلق على ما إذا كان اختفاء خاشقجي هو السبب، بحسب رويترز.

© REUTERS / Osman Orsal مصر تحذر من استغلال قضية "اختفاء خاشقجي" ضد السعودية

وتعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.