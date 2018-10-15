حدادا على رحيله...هذا ما فعله مسرح قطر الوطني بعد وفاة عبد العزيز جاسم

نعت قطر يوم أمس الأحد الممثل عبد العزيز جاسم الذي توفي في العاصمة التايلاندية بانكوك عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة في بيان "رحل الفنان الكبير بعد مسيرة أثرى من خلالها الحركة الفنية في قطر والخليج مخلصا لوطنه، وقد كان علامة مضيئة للفن المسرحي، ويشكل رحيله خسارة كبيرة للفن القطري والخليجي"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الموت يغيب الفنان القطري عبد العزيز جاسم... شاهد آخر كلماته (فيديو)

وأطفأ مسرح قطر الوطني أنواره بالكامل مساء اليوم الأحد حدادا على الفنان الراحل.

كما كتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على حسابه بموقع تويتر "لا شك أن رحيل الفنان القطري القدير عبد العزيز جاسم سيترك أثره على الساحة الفنية القطرية والخليجية وفي قلوب أهل قطر والخليج.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة وجميع محبيه".

ولد جاسم في 1957 وبدأ مشواره مع المسرح عام 1977 وشكل مع صديقه غانم السليطي ثنائيا كوميديا لسنوات طويلة.

من أبرز مسرحياته (عنتر وأبلة) و(زلزال) و(في بيتنا مرشح) و(البترول يا حكومة) و(شملان في لبنان) و(طار الوزير).

شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية الخليجية منها (درب المحبة) و(عيال الفقر) و(البارونات) و(المقاريد) و(بعد الشتات) و(خيوط ملونة) و(رصاصة رحمة) و(أوراق من الماضي).

وكانت آخر أعماله الفنية مسرحية (ديرة العز) التي قدمها في نوفمبر تشرين/ الثاني الماضي من تأليفه وإخراج سعد البورشيد.