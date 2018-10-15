ممثلو سوريا وشبه جزيرة القرم يعتزمون توقيع اتفاقيات تعاون في دمشق

يصل وفد من شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى دمشق، حيث من المقرر عقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، وإجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي - التقني.

موسكو — سبوتنيك. ويترأس الوفد رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي اكسينوف، ورئيس مجلس الدولة في الجمهورية فلاديمير كونستانتينوف. وسيضم الوفد حوالي عشرين من ممثلي الجمهورية والوزراء ورؤساء شركات و مستشارين. وخلال الزيارة، من المقرر عقد اجتماعات لوفد القرم مع الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء عماد خميس، ورئيس مجلس الشعب السوري، ووزراء الحكومة السورية.

© Sputnik . Sergei Mamontov وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان فتح الحدود المشتركة

ويشمل برنامج الزيارة مفاوضات الوفد الرسمي مع ممثلي الوزارات والدوائر السورية برئاسة أكسيونوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية سمير الخليل. وعقب المحادثات، سيتم توقيع اتفاقيات حول التعاون التجاري —الاقتصادي والعلمي —التقني والإنساني بين جمهورية القرم ومحافظة اللاذقية.

وينوي الطرفان المضي قدماً في تشكيل الهياكل الاقتصادية، كما صرح نائب رئيس وزراء حكومة شبه جزيرة القرم، الممثل الدائم للجمهورية عند الرئيس الروسي، غيورغي مرادوف، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق. يجري الحديث عن إنشاء غرفة تجارية وشركات شحن مشتركة.