وسط توترات بشأن السعودية... هكذا تأثرت أسعار النفط العالمية باختفاء خاشقجي

كما تلقت أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب رويترز.
وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.15 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.
وكتب وانغ شياو رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان فيوتشرز في مذكرة بحثية:
عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وتتعرض السعودي لضغوط منذ اختفاء خاشقجي وهو منتقد بارز للرياض اختفى في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن المملكة سترد على أي عقوبات اقتصادية بشأن القضية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعيش أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجيآخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)