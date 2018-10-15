بعد توجيه طلب للملك سلمان وولي عهده... خطيبة خاشقجي تخاطب الجبير

خاطبت خديجة جنكيز خطيبة الإعلامي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بعد يوم من توجيه طلب للقيادة السعودية بالإفصاح عن مصير خاشجقي المختفي منذ أكثر من عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأعربت خديجة عن أسفها بسبب عدم رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تساؤلات العالم حول قضية خطيبها. وكتبت في تغريدة على حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتساءل لماذا لا يجيب الجبير عن تساؤلات العالم وهو يعلم أن بلاده في مأزق بسبب اختطافهم لخطيبي جمال خاشقجي وهذا ضد كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

​وكانت خطيبة الصحفي السعودي طالبت في تغريدة لها: "القيادة السعودية بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".

أطالب #السعودية بالإفصاح رسمياً عن مصير خطيبي #جمال_خاشجقي المختفي منذ عشرة ايّام بعد دخوله مبنى #القنصلية_السعودية في #اسطنبول وعدم خروجه منها الي يومنا هذا#اين_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/Rj3EWvtWYg — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 13, 2018

​وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.