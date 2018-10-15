بعد اختفاء خاشقجي والتهديد بفرض عقوبات على السعودية... الحريري يتحدث

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تضامنه مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها.

وقال الحريري، مساء أمس الأحد، إن "المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي، تضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية"، وذلك وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية

© REUTERS / OSMAN ORSAL بعد توجيه طلب للملك سلمان وولي عهده... خطيبة خاشقجي تخاطب الجبير

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية أن "الحملات التي تنال من السعودية تشكل خرقا للاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية".

وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض عقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في إسطنبول مؤخرا.

​وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.