مصدر أمني لـ"سبوتنيك": وصول دفعات جديدة من المهجرين السوريين من لبنان

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول دفعات جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان، إلى ثلاثة معابر على الحدود السورية اللبنانية".

دمشق-سبوتنيك. قال المصدر إن "الحافلات التي تقل المهجرين العائدين وصلت إلى معابر الدبوسية في ريف حمص والزمراني وجديدة يابوس بريف دمشق تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري في أرياف حمص والقلمون بريف دمشق".

© Sputnik . Aata Farhat رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم، بعودة 175 سوريا إلى بلادهم من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ".

وتزامنا مع عودة المهجرين السوريين من لبنان تم، اليوم الاثنين، افتتاح معبر "نصيب-جابر" الحدودي بين سوريا والأردن،

حيث أعلن وزير الداخلية السوري اللواء، محمد إبراهيم الشعار، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر.

وقال الشعار في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت، أمس، في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية.

وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب ـ جابر بين البلدين اعتبارا من اليوم.