أول تعليق من إيران على اختفاء جمال خاشقجي

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، التعليق في الوقت الراهن على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قاسمي قوله، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول: "إن طهران لن تعلق على قضية خاشقجي حتى يتم الكشف عن الحقائق".

© REUTERS / الكويت تصدر بيانا صارما بشأن الحملة التي تتعرض لها السعودية واختفاء خاشقجي

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.