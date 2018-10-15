الكويت تصدر بيانا صارما بشأن الحملة التي تتعرض لها السعودية واختفاء خاشقجي

أعلنت دولة الكويت تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة.

وأعرب المجلس عن أسفه للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها، مؤكدا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية، وذلك وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . أول تعليق من إيران على اختفاء جمال خاشقجي

كما أعرب عن رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة، والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، مؤكدا تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة الشقيقة والإساءة إلى مكانتها المعهودة.

وعبر المجلس أيضا عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض عقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في إسطنبول مؤخرا.

​وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.