وصول رئيس جمهورية القرم على رأس وفد كبير إلى مطار دمشق الدولي

وصل رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف على رأس وفد كبير إلى مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية.

وقال مراسل سبوتنيك: إن الرئيس أكسينوف سيجري مباحثات موسعة في سوريا تتناول قضايا سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك، كما يرافق رئيس القرم في زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق نائب رئيس الوزراء نائب وزير اقتصاد جمهورية القرم.

وكشفت مصادر حكومية سورية لـ"سبوتنيك" أن المباحثات السورية مع جمهورية القرم تهدف لإقامة علاقات اقتصادية متميزة.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev ممثلو سوريا وشبه جزيرة القرم يعتزمون توقيع اتفاقيات تعاون في دمشق

ويرجح أن يحضر رئيس القرم فعاليات ملتقى اقتصادي ينظمه مجلس رجال الأعمال السوري الروسي في فندق "داما روز" بدمشق. وسيحضر الملتقى من الجانب السوري وزير الاقتصاد سامر الخليل، و رئيس غرفة الصناعة بدمشق سامر الدبس.

ويتناول المؤتمر سبل التعاون وتنشيط العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات نحو تطوير التبادل التجاري مع الأصدقاء في جمهورية القرم، وفق مصادر اقتصادية سورية.

وتستغرق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس أكسينوف إلى دمشق يومين ومن المقرر عقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، وإجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي — التقني.

وإلى جانب رئيس شبهع جزيرة القرم يتضمن الوفد ورئيس مجلس الدولة في الجمهورية فلاديمير كونستانتينوف. وحوالي عشرين من ممثلي الجمهورية والوزراء ورؤساء شركات ومستشارين.

كما أنه من المقرر عقد اجتماعات لوفد القرم مع الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء عماد خميس، ورئيس مجلس الشعب السوري، ووزراء الحكومة السورية.