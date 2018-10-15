وزير الخارجية البحريني يدعم مقاطعة "أوبر" بسبب قضية خاشقجي

دعا وزير خارجية البحرين إلى مقاطعة شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب، بعد أن قال رئيسها التنفيذي إنه لن يحضر مؤتمرا اقتصاديا في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبر" دارا خسروشاهي في بيان، الأسبوع الماضي، إنه سينسحب من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية بسبب الغضب المتزايد من اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

© AP Photo / Evan Vucci بسبب أزمة خاشقجي... اتصال هاتفي من ملك البحرين للعاهل السعودي

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستضيف المؤتمر 3.5 مليار دولار في "أوبر" خلال 2016، مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدتين على "تويتر" تتضمنان وسوما تدعو لمقاطعة "أوبر" في البحرين والسعودية بالإضافة لوسم أشمل يقول فيه لمتابعيه "#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه".

ولم يتضح إن كانت دعوة المقاطعة تستهدف مستخدمي خدمة "أوبر" أم المستثمرين في الشركة أم كليهما وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.

وحث خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي البارز على مقاطعة الشركات التي انسحبت من المؤتمر مثل "أوبر" وفيرجن.

وقال في تغريدة على تويتر: "الآن حان الوقت لكي تثبت دول مجلس التعاون الخليجي ولاءها بمقاطعة فيرجن و"أوبر" وكل الشركات التي انسحبت من السعودية… معا نستطيع أن نثبت وحدتنا وأنه لا يمكن ترهيبنا".

ورفضت "أوبر" التعقيب بينما لم ترد فيرجن على طلبات للتعقيب.

ودشن الغاضبون من "أوبر" في السعودية، هاشتاغ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو "#السعوديون_يقاطعون_أوبر"، والذي دعوا من خلاله إلى حذف تطبيق شركة "أوبر" ومقاطعة خدماتها.