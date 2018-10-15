مقتل فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل فلسطيني إثر محاولته تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت شمالي الضفة الغربية.

رام الله — سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "حاول مخرب طعن جندي كان في المكان. قواتنا أطلقت النار باتجاهه. المخرب قتل"، مضيفا: "لم تقع إصابات في صفوف قوات جيش الدفاع. في هذه المرحلة يتم التحقيق في الحادث في الميدان".

#عاجل احباط #اعتداء_طعن تخريبي قرب #أريئل حيث حاول مخرب طعن جندي كان في المكان. قواتنا أطلقت النار باتجاه. المخرب قتل. لم تقع إصابات في صفوف قوات جيش الدفاع. في هذه المرحلة يتم التحقيق في الحادث في الميدان. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "استشهاد شاب فلسطيني لم تعرف هويته بعد برصاص جيش الاحتلال على مفرق قرية حارس شمال سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة".

يأتي ذلك، في وقت تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم، وسط ميدان المنارة بمدينة رام الله، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا.

وندد المتظاهرون بالقانون مطالبين بتعديله وتجميد العمل به إلى حين إضفاء تغيرات عليه، حيث رفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب برحيل وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا الذي يقف خلف إقرار القانون. ودعت نقابة العاملين في المؤسسات الخاصة لإنجاح التظاهرة عبر مشاركة العاملين والخروج للتعبير عن رفضهم للقانون نظرا لاحتوائه على بنود يرى العاملون بانها مجحفة وتنتقص من حقوقهم المالية وشروط العمل ونهاية الخدمة والمستحقات.

وشدد المتظاهرون على ضرورة تعديل القانون أو إلغائه، مؤكدين استمرار التظاهرات والحراك عبر برنامج سيبلغ ذروته الأيام المقبلة حيث من المفترض أن يبدأ العمل بالقانون الوليد مطلع نوفمبر المقبل.



